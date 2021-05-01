因為扭傷足踝缺席了20場比賽的勒邦占士（LeBron James），周五復出貢獻16分，但湖人仍在主場以106:110不敵帝王，近6次出賽第5場吃敗。

湖人開段初段手風平平，首節尚餘1分08秒時曾落後15:30，但他們之後在58秒內連得8分，將比數追近至23:30。紫金兵團在第二節繼續反撲，半場反超前56:55，至第三節完結時更領先88:87，帶着10分優勢進入最後一節比賽。

不過，帝王在第四節一開始，打出一段18:8的攻勢，追成96:96平手，之後更一度反超104:99。湖人之靠安東尼戴維斯（Anthony Davis）強攻內線，加上LBJ射入一個三分球，追至落後104:106。完場前57秒賀美斯（Richaun Holmes）為帝王射入兩個罰球，但占士轉眼又上籃得手，雙方維持兩分差距。最後2.7秒，LBJ離籃32呎投射落空，哈利貝頓（Tyrese Haliburton）搶得防守籃板球後惹到AD犯規，這位新秀最終兩罰全中，為帝王奠定110:106勝局。

總括全場比賽，勒邦占士上陣32分鐘，取得16分、8個籃板球及交出7次助攻，AD有22分、11個籃板球及5次封截，杜蒙特（Andre Drummond）則有17分及7個籃板球。帝王方面，哈利貝頓攻入全取最高的23分及交出10次助，賀美斯亦有22分及9個籃板球。

近6仗輸了5場的湖人，目前以36勝27負，繼續排在西岸第5位，但僅領先第6的小馬半場，與第7的拓荒者亦只差一場，假如未能終止頹勢，隨時要透過附加賽爭奪季後賽入場券。

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