養傷中的皇家馬德里中場盧卡斯華斯基斯，最近因IG賬戶已達1,000萬個追蹤，決定送出10件簽名球衣作抽獎，答謝粉絲支持，怎料被隊友卻奧斯「亂入」，在下面留言潑冷水。

華斯基斯對其IG衝破1,000萬追蹤非常重視，拍片拎着自己的17號皇馬波衫，表示要送出給愛戴他的支持者，又將這10件波衫鋪在他後花園的草地上，鏡頭還從高空拍攝下來，非常壯觀。

不過，這時候總有人會來「搞破壞」，此人就是卻奧斯。當下面每個留言都說想要他的球衣，這位德國籍隊友就冷言冷語送上一句：「謝謝，我不要。」另一隊友卡斯米路就在下面留言哭笑不得的emoji，但作為師弟的雲尼斯奧斯祖利亞就相當「識做」，馬上在下面答一句：「我要呀！」

除了慶祝社交網絡追蹤破千萬，華斯基斯還獲球會提供新約。他現時的合約季尾就到期，而皇馬早前開出的續約條件是薪金不變，因此他不願動筆，但現有指球會已開出了另一份更新過的新約，報酬相對提高，令這位隊內的多面手決定留效。

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