【本報訊】東方龍獅昨晚在港超聯靠辛祖在補時三分鐘的幸運入球，以2:1險勝下半場中段10人應戰的冠忠南區，連續3場絕殺對手全取3分。東方中場杜度下半場衝門觸發雙方衝突，陳港斌因事件被球證廖國文逐離場。

受傷兵影響的東方在旺角場1,138名球迷面前，季內第四次對南區初段稍佔上風，戰至34分鐘由翼鋒鍾偉強把握南區防守失誤門前射成1:0。東方領先後刻意放慢節奏，悶得球迷以噓聲回應。南區40分鐘差點扳平，串演右後衞的陳港斌助攻施射，被東方門將葉鴻輝拍出，之後夏志明近門錯失黃金機會，東方半場領先1:0。

易邊後東方較上半場積極，可惜辛祖在51及53分鐘接連失機，未能擴大優勢。戰至62分鐘，南區陳凱柏左路傳中，川瀨浩太壓住出迎的東方守門員葉鴻輝頭槌頂入空門追成1:1。及後，東方中堅馮慶燁禁區內頭槌攻門被南區守門員謝德謙沒收，東方中場杜度在無必要下衝門，觸發雙方推撞，球證廖國文夾在兩隊間相當狼狽；混亂中曾推開東方球員的陳港斌竟被罰紅牌，觸發衝突的杜度卻只罰黃牌。

人多打人少的東方其後換入盧卡斯加強攻力，85分鐘，東方翼鋒費蘭度禁區施射高出。補時三分鐘，東方辛祖接應隊友傳送禁區內轉身施射，皮球彈中川瀨浩太改變方向入網，東方繼絕殺理文及天水圍飛馬後，此戰靠辛祖的幸運入球以2:1險勝南區全取3分，賽後東方13戰28分，與傑志同分但多踢一場，但因對賽不及傑志而排第二位，南區連敗後以12戰得9分排第7。