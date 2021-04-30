曼城在球季餘下尚餘兩大目標，包括重奪英超以及爭取球會史上首次躋身歐聯決賽兼力爭封王。藍月在英超榜首坐擁10分領先優勢，形勢甚佳加上馬上要在下周三進行歐聯四強次回合再鬥巴黎聖日耳門，因此今場造訪水晶宮，領隊哥迪奧拿難免會派上不少「第二梯隊」成員出戰，中堅拿樸迪（圖左）在今季主力地位被史東斯搶走，但前者強調無論他在陣中的位置是絕對主力還是副選，助曼城爭逐成為三冠王的心態不變，當有機會上陣便全力以赴。

曼城在周日英聯盃決賽以1:0小勝熱刺贏得今季首項重要錦標，該仗建功者正是拿樸迪。這名法國守將在2018年1月加盟曼城後馬上成為必然正選，不過隨後一度受重傷，到今季因魯賓戴亞斯的加盟以及史東斯回勇，上陣機會要排在後兩者之後；上半季往往只能在英聯盃或重要性相對較低的比賽才能上陣。

拿樸迪在今季的地位，與史達寧、加比爾捷西斯及費倫托利斯等相似。史東斯仍要停賽今場肯定缺陣，不過今仗之後曼城便要應付關係到能否破天荒殺入歐聯決賽的大戰，無論如何拿樸迪被安排在今仗候命的機會仍是相當高，他說：「對我自己而言今季過得不算容易，但到球季結束時，相信我仍會對整季的收穫感到十分滿意。球隊上下一心才能走得更遠，我希望能協助曼城在爭取三冠之路上盡量地走到最遠，努力到最後一刻。」

文：何西