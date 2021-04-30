正爭取下屆歐聯席位的李斯特城，周五在英超聯賽獨腳戲，雖然大部份時間以眾凌寡，但最終只能作客逼和修咸頓1:1。

開賽後僅10分鐘，修咸頓中堅維斯達加特在禁區頂控球甩腳，情急下從後踢跌衝前逼搶的李城前鋒占美華迪，直接領紅牌被逐，不禁令人想起聖人上季在主場迎戰狐狸時，亦在賴恩貝特蘭早段領紅被逐，結果大敗0:9的慘痛經歷。不過，少踢一人的修咸頓，雖然在控球時間上陷於劣勢，但憑着出色的防守，仍能成功阻擋李城一浪接一浪的攻勢，半場與對手踢成0:0。

59分鐘，史超活岩士唐的射門，省中伊恩拿祖的前臂，修咸頓獲判12碼，並由禾特普斯操刀建功，領先1:0。客軍失波後繼續狂攻，68分鐘，伊恩拿祖將攻補過，在右路禁區角位左腳傳中，造就上前助攻的莊尼伊雲斯在門前頂入，為李斯特城追平1:1，雙方之後再無入球進賬，最終各得1分，和氣收場。

李斯特城賽後以34戰得63分，繼續排在榜賽榜第3位，領先少踢1場第4的車路士5分，修咸頓則以33戰得37分排第14。

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