下周中將要出戰歐聯四強次回合的曼城，周六英超作客水晶宮再次作出大幅輪換，比起上場歐聯首回合正選換了8人，但曼城一眾副選實力仍在水晶宮之上，結果憑阿古路及費倫托利斯的入球，曼城輕鬆2:0擊敗對手全取三分，重奪英超冠軍只餘3分正式「告糊」。

觀乎曼城副選球員今仗的表現，筆者認為部份球員值哥帥給予更多機會，部份球員則繼續令球迷失望。其中曼城傳奇阿古路今仗終於開齋，事實上他的入球盡顯這名阿根廷射手，不論走位、控球、射術級數仍在，只是哥迪奧拿希望改朝換代才把他棄用。

以阿古路今場的表現，比起年輕他8歲的巴西前鋒加比爾捷西斯為好，後者今場3次射門均未能命中目標，前線的存在感比起阿古路更低，實在難以成為阿古路的接班人。難怪有傳曼城今夏希望在鋒線增兵，購入艾寧夏蘭特、盧卡古等人，與耶穌仔持續「唔爭氣」有關，假若曼城今夏購入大牌前鋒，料就算阿古路離隊，把握力甚差的耶穌仔仍難獲正選。

另曼城今場兩名正選翼鋒，26歲的史達寧與21歲的費倫托里斯的表現亦有明顯分別，史達寧延續了今季患得患失的水準，全場多達7次射門，均未能在弱旅水晶宮身上取得入球；反觀獲得機會不多的費倫托里斯，不但成功把握兩次射門機會取得一個入球，全場4次成功過人更屬全場最多，下半場一記後腳傳送亦十分美妙，比起今季水準嚴重下滑的史達寧，費倫托里斯值得更多機會。

至於兩名今季較少上陣的守將尼敦阿基及班捷文文迪，由於今仗對手水晶宮攻力甚弱，二人受到威脅不多，不過二人亦明顯不在狀態，特別是班捷文文迪跑動速率甚慢，身體亦明顯較胖，料二人下季若沒有如今季史東斯的明顯進步，距離隊日子恐怕不遠。

不過筆者認為，雖然阿古路、費倫托利斯今場交出好表現，但從哥帥近期甚少臨場調動的做法，可以看出哥帥已找到最佳11人，就算上場歐聯四強首回合球隊率先落後，哥帥仍相信一眾正選可以反勝沒有調動，料今場獲得上陣但已被視為副選的球員，在今季其他重要賽事如周中的歐聯四強戰，恐亦不會得到上陣機會。

文：尊嘉

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