周四歐霸四強首回合，英超豪門曼聯主場迎戰意甲勁旅羅馬，結果紅魔繼2007年後，成功再次在主場狂數羅馬，在首回合以6:2的比分遙遙領先，大半隻腳踏入歐霸盃決賽。

今仗主場的紅魔雖然有般奴費南迪斯（B費）開波早段先開紀錄，但上半場已被「首都狼」攻入兩球反先，然而下半場紅魔開始大屠殺連入五球，當中B費及卡雲尼二人更各自貢獻2入球2助攻，再加上保羅普巴及格連活特取得「士哥」，最終以6:2大破對手，開出28倍「主其他」波膽，蘇斯克查在紅魔的首冠近在咫尺。

至於客軍羅馬事隔14年悲劇再演，下半場被連轟五球慘敗。今仗倒戈相向的基斯史摩寧表現不佳，因侵犯卡雲尼送出12碼，賽後慘遭球迷譏笑「報恩」，另一位舊將米希達利恩則屬於羅馬表現較佳的球員。除了被大炒外，球隊今仗單是上半場已有維列度、包盧比斯及史賓亞蘇拿先後傷出被迫退下火線，相當欠運。

賽後曼聯領隊蘇斯克查就大讚今季才加盟的老將卡雲尼，並表示會盡一切努力留下這位烏拉圭射手：「可以看出他與眾不同，自己入球之餘亦為隊友創造機會。他很清楚我的想法，清楚我希望他再留效一季，我亦會盡一切努力留住他。」曼聯名宿史高斯亦大讚這位34歲射手：「卡雲尼今日表現出一名完美中鋒的威力，帶動球隊進攻，兩記入球，一球是射術的展現，一球是入球觸覺的展現。」

槍手取作客入球吊命

同日另一場歐霸四強首回合賽事，阿仙奴作客鬥有艾馬利倒戈領軍的維拉利爾。上半場僅戰半小時兵工廠已落後0:2，下半場早段更有丹尼施巴路斯被逐。惟少打1人的阿仙奴靠尼高拉斯比比射入12碼，雖然最終仍以1:2不敵尾段同樣有人被逐的「黃潛」，但總算搶走吊命的作客入球。

文：亨少