ESPN引述消息人士透露，曼聯擔心周日主場對利物浦的雙紅會，可能會受到球迷賽前反格拉沙家族的示威活動影響，以致要延遲開賽。

雙紅會安排於英國當地時間周日下午4時半開賽，但因為早前包括曼聯及利物浦在內的12豪門，推動歐超聯計劃惹來球迷強烈不滿，估計在雙紅會賽前，會有約1萬名球迷聚集在奧脫福主場門外抗議，要求格拉沙家族下台。有消息向ESPN表示，球會擔心球迷屆時可能情緒激動，示威升級至阻礙隊巴入場甚至投雜物襲擊隊巴等，有可能時間受耽誤，要延遲開賽。

領隊蘇斯克查在賽前記者會上，支持球迷運用權利去抗議，但就呼籲他們要理性及和平：「最重要是我們有聆聽球迷的聲音，以及加強和他們的溝通，就像我之前說，我支持球迷，而球會及班主也支持我。我的工作是專注在球場上，當有抗議行動，重要是大家要保持秩序和和平進行。」

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