熱刺臨時主帥賴恩美臣年僅29歲，比起隊內部份球員還要年輕。他透露上任後向旗下球員提出的第一個要求，就是叫他們不要喚他作領隊。

球員時代出身自熱刺青年軍的賴恩美臣，與隊內不少球員屬同窗，而隊長洛里斯、中堅艾達韋列特、中場穆沙施素高及回流的天王翼鋒加里夫巴利，年紀甚至都比他大，連首席射手哈利卡尼，也只小他兩歲。他因在比賽中撞傷頭顱，3年前在醫生建議下決定掛靴，後來就在熱刺青年軍擔任教練，今次因摩連奴被炒，被臨時拉伕上位教一隊。

美臣表示他以領隊身份首次與球員會面時，就這樣說：「我向他們說的第一件事，就是不希望被稱為領隊或老闆，過去5年或10年，他們如何稱呼我，就繼續這樣稱呼就好了。對我來說，重要的是尊重，如何稱呼我無所謂，但如果不被尊重，那就不太好。」他還表示不論球員、其他教職員或工作人員，都一直與他保持良好關係。

談到其暫代的位置，目前與不少教練扯上關係，美臣就說：「我甚麼都沒聽到，也不想讓自己聽到。我知道熱刺是很多教練都想執教的球會，擁有最好的球場和訓練場，還有一班出色的球員和球迷擁護......可能你們覺得我有偏見，過份吹捧這間球會，但也是因為我對這裏充滿熱情。總而言之，我不想花太多精力去討論領隊問題，在這一刻就是我帶隊，而我要做的，就是準備好每場比賽。」

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