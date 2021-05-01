塔圖（Jayson Tatum）周五攻入個人職業生涯新高的60分，率領塞爾特人一度落後32分的劣勢，戰至加時後以143:140力挫作客的馬刺。

馬刺今仗初段手風甚順，首兩節投射命中率高達71.4%，並在第二節一度拋離塞爾特人32分，半場以77:48遙遙領先。不過，綠軍並未就此放棄，並在下半場策動大反擊，塔圖單在第四節已攻入21分，協助球隊在法定時間追和馬刺128:128。

這位23歲前鋒在加時階段繼續大殺四方，攻入10分，最終全場合計37投20中，包括在三分線外7投5中，並在罰球線上17投15中，得到60分，打破自己上月對木狼時創下的53分個人得分紀錄，外加8個籃板球及5次助攻，成功協助綠軍反敗為勝。

J布朗今仗亦為塞爾特人攻入17分，包括在加時完場前16.7秒射入一個關鍵三分球，新秀A尼史密夫（Aaron Nesmith）亦有16分斬獲，T湯臣則有8分及15個籃板球。

迪洛桑（DeMar DeRoza）攻入了馬刺全隊最高的30分，D梅禮（Dejounte Murray）與魯尼獲加（Lonnie Walker IV）各有24分進賬，可惜仍然無濟於事。

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