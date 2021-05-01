亞冠盃西亞賽區的分組賽賽事周五已經全數完成，由西班牙名宿沙維帶領的卡塔爾球隊艾薩德於D組最後一輪只需多取一分即可出線的情況，以1:2不敵艾納斯斷送榜首位置。同時因今屆改制後5組的次名只得3隊可出線下，艾薩德在5隊次名球隊中僅排第4，爆冷分組賽出局。

上輪一直領先的沙地阿拉伯球隊艾納斯爆冷不敵約旦球隊艾華達，令艾薩德佔得先機升上榜首，今仗只要賽和艾納斯即可保證首名出線。但周四的終極一戰艾薩德上下半場各失一球，尾段雖然有前阿仙奴中場辛迪卡索拉射入12碼追近，但87分鐘一次極佳的機會，南韓中場南泰熙接應傳送大有機會單刀下，卻在完全無越位嫌疑下被追罰越位，更令沙維因投訴過激被球證逐出場，最終球隊以1:2不敵艾納斯。

因今季亞冠擴軍至40隊下，西亞賽區的次名球隊只有成績最好的3隊才可晉身16強，但艾薩德飲恨排第4，與同為卡塔爾球隊的艾杜哈尼齊齊出局。雖然今季沙維帶領艾薩德重奪卡塔爾聯賽冠軍，不過帶隊3季均未能在亞冠賽場上有突破，今季更爆大冷分組賽出局。近日有消息指，沙維母會巴塞隆拿主席拿樸達有意邀請沙維下季擔任巴塞教練，但帶領艾薩德的成績似乎未夠說服力令球迷信任。

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