英乙球隊車頓咸喺啱啱一輪聯賽，以1:1賽和卡素爾，攞到重要一分篤定升班，事隔12年再次升上英甲。淨返兩輪聯賽下佢哋亦喺榜首領先住兩分，有機會贏埋今季英乙聯賽冠軍。可惜咁開心嘅時刻都冇球迷可以喺場入面見證，不過唔緊要吖，完場後一班球員直接由球場跑出去場外，隔住個欄杆同一大班球迷又唱又跳慶祝，真係睇見都感受到佢哋有幾開心呀。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波