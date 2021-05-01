車路士領隊杜曹在周六英超主場鬥護級分子富咸的賽前記招上，稱近期倦勤的中場高華錫傷情反覆，下周三的歐聯4強次回合能否復出倒戈其舊東家皇家馬德里，仍然是未知之數。

高華錫已缺席了藍戰士共5場比賽，包括上周中的4強首回合無法重返馬德里倒戈舊主。杜曹現指，他有可能連次回合也未能復出：「很遺憾他仍然有傷。他較早前已經回歸集訓，但不太自信，然後在操練尾段好像又有問題......我們本來以為他很大機會可在對富咸時候命，可是他的傷情有點反覆。」

除了高華錫，中堅魯迪格也因對皇馬一仗的最後時段弄傷，獲證實避戰富咸，但對於下周三再戰皇馬時能否趕及候命，杜曹就非常樂觀。

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