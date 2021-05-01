大專盃籃球今午假聯校運動場上演決賽，衞冕的理大在女子組以75:64力克浸大，贏得三連霸。即將畢業的雷淑怡在賽前不慎拉傷左肩，但這位理大隊長吃過止痛藥後仍「扎住上」，她笑言大專能順利舉行，加上理大能贏得冠軍，也為其大專生涯劃上完美句號。

理大甫開賽便有吳欣潼和陳穎欣多次外投得手，反觀浸大手風欠順而陷入得分荒，理大首節已將領先23:6。理大第二節多次打出漂亮組織，雷淑怡妙傳予籃下的劉芳盈和陳煥榆輕鬆入球，半場將優勢擴至41:23。浸大易邊後及時回勇，劉常學數次快攻得手，陳盈諾和黃雅雯也在入楔時搏得罰球，一度助浸大追近至42:47。在烈日下作戰，理大的雷淑怡及吳欣潼也幾乎戰至抽筋，加上陳煥榆第三節犯滿離場，兩軍也打得激烈。不過這支衞冕之師沉著應戰，劉芳盈第三節尾段多於底線埋伏，並於禁區連入6分，加上古芷程兩次中距離中鵠，助球隊穩住局勢。理大在劉芳盈得18分，加上陳穎欣和吳欣潼各得12分，終以74:65擊敗浸大，拿下三連霸。

雷淑怡在兩年前的港運會弄傷左膝前十字韌帶，休息足足兩年才於今屆大專盃重返球場，她坦承心情確實忐忑，「其實我的腳斷斷續續還是會痛，但我在受傷之後，要想想自己還可以為球隊做甚麼吧。可能以往我的角色要多切入，但現在變了打法，好像今日專心防守和搶籃板。」過往理大有李祉均和謝奕霖等人領軍，今年換了雷淑怡和梁瑋擔旗，她坦承有所得着，「我打波時很容易頹，以前有李祉均教我怎樣打，但今年得我和梁瑋，所以我練波頹完，都要想想有甚麼可改善，怎樣帶領球隊進步，這也是成長的一部分。」

今仗得9分的雷淑怡續指，自己前日練體能時拉傷左肩，她亦為此自責，擔心全季努力付諸流水，幸好在物理治療師的建議下仍可「扎住上」，她說，「我沒跟教練說自己受傷，賽前吃了上痛藥便頂硬上。賽事可順利舉行，我們也贏冠軍，也算是完美句號吧。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波