一名蘇乙球員因遭對手侮辱他以往患有抑鬱症等精神問題，憤而在半場離開球場兼宣佈掛靴。

效力艾比安流浪的大衛確斯，在周四對史丹侯斯姆的比賽中坐在後備席，但與比賽中一名對手發生言語衝突，對方在爭吵中疑觸及他以往的精神問題，包括曾打算自殺等往事，令確斯憤而在上半場過後便離開，隨後也在網上拍片稱自己已受夠這些侮辱，寧願放棄事業。

大衛確斯在片中表示，自己受到對方挑釁，認為他當初如果自殺了結生命，就是正確的選擇。這番說話觸動了他的神經，他表示如果在公園聽到這番說話，他早就打斷了對方的腿，但因為在球場上，希望球證能主持公道，結果球證卻表示聽不到，令他非常憤怒，決定離開宣洩不滿。最後，他好像有點語無倫次地說要去公園毆打其他人，但後來又表示自己這樣做會留下壞印象，因此不會這樣做。

蘇格蘭足總已就事件展開調查，初步認為兩人的言行都有不當，但對方球員就堅決否認曾出言侮辱對方有精神病。不過，艾比安流浪也發出官方聲明，表示會無條件支持大衛確斯，誓言追究到底。

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