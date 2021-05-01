香港田徑錦標賽2021今日（周六）假將軍澳運動場上演首日賽事，呂麗瑤於女子100米跨欄初賽跑出13秒49，創今季個人最快時間，雖然她於決賽未再突破，依然大熱封后；陳仲泓則於男子110欄以14秒36奪金。另外，跳遠港績保持者俞雅欣以6米17掄元，她指外地疫情變化大，港隊需重新部署出國參賽計劃。

田徑壇連續兩周作賽，香港男子110米欄紀錄保持者陳仲泓擺脫大腿肌肉傷患，14個月來第二次出賽，他初賽雖於最後一欄失誤，仍跑出14秒07，決賽他力壓梅政揚以14秒36首名衝線，他賽後指滿意表現，盼能保持健康繼續順利出賽，「我之前整到hamstring（大腿後肌），休息咗幾槍，今季目標就係唔好受傷，唔好郁啲就唔舒服，至於時間就順其自然，要唔受傷先完成到操練。」 女子組呂麗瑤於女子100米欄所向披靡，初賽跑復賽以來最佳的13秒49，決賽她跑13秒66封后，她指今季成績雖暫未有大突破，但勝在穩定，被問及出外作賽爭取奧運積分計劃時，她無奈指疫情反覆，變數太多，「好諷刺，以前出面好多比賽，香港嘅反而唔會報，依家買少見少咩都報。姚潔貞去哥本哈根嘅比賽都取消咗，所以你問我幾時出去都答你唔到，唔好話奧唔奧運，冇眼睇喇，太多嘢控制唔到。」跳遠女將俞雅欣上周指如跳出6米4水平將有望出外爭分，惟今仗成績未能刷新港績，她則預計個人出外機會不大，「聽隊入面講都未必去到外國，一嚟唔畀入，有啲比賽又冇國際運動員名額，變咗要重新部署。」

男女子100米跑方面，石錦程以10秒68奪冠，女子組梁筠宜雖於初賽跑12秒16首名入決賽，但她於決賽偷步被取消資格，最終陳佩琦以12秒31掄元，她賽後指已兩年未能突破個人最佳11秒85，冀今年內能重新跑入12秒內，「都年幾無比賽，自己又受傷一排，希望盡快跑到12秒內先，一步一步嚟。」

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