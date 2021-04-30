【名家足路】

英冠尚餘兩輪，目前少賽1場、排22位的洛達咸想搶分逃出生天談何容易。今迎戰布力般流浪牌面看似佔優，但近期表現沒起色，加上主場威力有限，布力般客W值得支持。

雖然歐超聯鬧劇仍未完全落幕，但在未能得到英超球會支持，加上歐洲足協聲言懲罰相關球會後，成事機會其實相當渺茫；能否藉今次事件向歐洲足協施壓，獲取更多利益則要視乎事態發展。當事件定性為利益事件時，各方總可透過協商尋求解決方法。

英超球隊在歐戰續有好戰績，車路士在歐聯4強首回合作客賽和皇家馬德里1:1，曼城則在巴黎反勝聖日耳門；曼聯在歐霸盃4強首回合以6:2反勝羅馬，阿仙奴就僅負維拉利爾，到底兵工廠次回合能否反擊成功？且看兩盃會否全由英超球會爭奪。

英冠頭兩位已決出，諾域治及屈福特取得來季英超席位，但護級形勢就未明朗，目前21位的打比郡領先尾3洛達咸4分但多賽1場，尾3的洛達咸要搶分之餘還需寄望打比郡失分才有望逃出生天。只是經驗告訴我們，一隊球隊長期在下游總有原因，現階段博洛達咸扭轉頹勢並不明智。

主場僅18分英冠最差

洛達咸今季主場僅搶18分屬英冠最差，這些數字說明了現階段追捧其季內最後三場反底並不明智。另外洛達咸更是季內最受疫情影響的一隊，早前幾場賽事因疫情延期，該隊3月只踢了3場，4月卻合共要踢9場，對兵力本有限的洛軍來說無疑百上加斤。

布力般季內表現也令人失望，唯一亮點可能是前鋒阿當岩士唐，以下游隊前鋒來說入24球並不易，上周對哈特斯菲爾德連中三元，此戰乘勇對要主攻的洛達咸會有不少反擊機會，布力般應可攻破能力有限的洛軍大門，故選為本周重心。另高雲地利及伯明翰分別作客哈特斯菲爾德及主場鬥卡迪夫城也有不俗機會。

文：譚拔士