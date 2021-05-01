世界排名第六的頭號種籽施華利夫，周五在慕尼黑網球公開賽，爆冷以1:2不敵透過外圍賽晉級的白羅斯球手伊華舒卡，八強止步。

曾在17及18年贏得這項錦標的施華利夫，以7:6（7:5）先贏第一盤，他在第二盤曾經領先5:4，但在大好形勢下被打破發球局，並以5:7輸掉這一盤。戰至決勝的第三盤，施華利夫在落後3:4時，又遭對手破發，最終再輸3:6，總分以1:2飲恨出局。

「這場比賽真的很難打，我在第二盤差點便輸掉。」出道以來首次擊敗世界排名前10位球手的伊華舒卡說。「我處理得很好，並一直嘗試戰鬥到底，看看施華利夫會讓我有機可乘，結果真的發生了。」

世界排名第107位的伊華舒卡，將會與另一位東道主球手史卓夫爭入決賽。史卓夫在另一場八強賽事，以6:4、4:6、7:6（7:3）淘汰四號種籽球手卡積洛域。伊華舒卡預料，四強對手亦會相當難應付。他說：「史卓夫是位很厲害的球手，我們在去年的台維斯盃，打過一場精采的比賽，他當時真的打得很好。」

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