足總決定聘請現年38歲、有瑞典及泰國青訓工作經驗的日本教練保坂拓郎為足總新開設的菁英培訓總監，並擔任香港U16代表隊主教練。

足總菁訓發展教練李本思去年離職後，足總未有聘請新人再任此職，但開設菁英培訓總監的新職，經過數個月聘請程序，足總從50名申請者中，篩選獲日本足協推薦的保坂拓郎任此職。

保坂拓郎畢業於關西學院大學，並擁有亞洲足協A級教練、日本A級U12教練及守門員C級教練執照，而04年完成大學課程後到英國效力地區球會Harrow Borough足球會，07年開始在泰國展開教練生涯，先擔任位處曼谷的巴西人足球學校分校教練；2010年轉到瑞典發展，曾任Hittarps IK技術教練及U15主教練及Kristianstad DFF教練。11年重返泰國，出任曼谷聯U8至U15的教練，而來港前為True Bangkok聯U13及U14主教練。

足總指保坂拓郎能操流利英語，亦有良好溝通能力，並獲與足總有合作關係的日本足協推薦來港出任此職。足總近年在青訓工作曾聘請過不少外國青訓教練來港，包括巴禾(西班牙)、足達勇輔(日本)及李本思(英國)等，今次再聘日本的保坂拓郎出任新職。

保坂拓郎除專注足總青訓發展工作，亦會擔任港U16主教練及U14助教，不過，足總技術總監艾拿臣早前停止各歲數青年代表隊每周的常規訓練。保坂拓郎已於早前抵港，並完成21日隔離，昨晚在足總技術總監艾拿臣陪同到旺角場觀看東方龍獅對冠忠南區的港超聯。

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