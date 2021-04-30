【名家足路】

下周日晚英超雙紅會曼聯主場迎戰利物浦，紅魔近13場聯賽不敗氣勢如虹，相反利物浦下半季狀態下滑。今場賽果將影響紅軍能否打入前四，取得來季歐聯資格，預計戰情發展會相當有趣。

時移勢易，季初你會想到利物浦難以擊敗白禮頓、般尼、西布朗、富咸及紐卡素等實力較弱的球隊嗎？的確，紅軍傷兵滿營出現中堅荒，一對防中需要任替工出任中堅令攻守失衡，但個人認為最大問題是他們經常未能拉開領先優勢，多次在領先一球下被對手於末段追平甚至反先。正如上兩輪對列斯聯及紐卡素，分別於87分鐘及補時失守，2場都以1:1完場共痛失4分。今場雙紅會不容有失，料紅軍就算作客也要嘗試強攻曼聯，這就更加利紅魔發揮穩守突擊戰術。

經常穩中求勝的曼聯，周中在歐霸盃4強首回合以6:2大勝意甲羅馬。由於雙方實力確有差距，雖然紅魔曾一度落後，但球隊下半場發力，並趁對方多位球員傷出下成功擴大優勢，贏波實至名歸。當中前鋒卡雲尼、中場般奴費南迪斯及保羅普巴此仗非常合拍，互相傳送入球。賽後訪問普巴為何會在禁區內犯手球？他竟風趣解釋：「其實我一向都不會防守，但我想嘗試當一位英格蘭球員，每次都會盡力阻截對手。」怎料皮球先擊中他的大腿再彈中手臂，犯下天條輸12碼。我想大家都知道，如果連普巴都積極參與防守，曼聯的整體實力絕對會有增無減。

由於紅魔本來的後顧：歐霸盃次回合基本上已消失，所以預計今場對紅軍不會有太多顧慮，在主場出擊下可順勢擊敗利物浦，一挫紅軍以求打破他們爭奪來季歐聯參賽資格的希望，平手盤撐曼聯。另外「首名入球」亦可選擇麥湯米尼，預計他在死球攻勢下，紅軍球員或走漏他，令他有機會頂入頭槌。

文：丘建威