RB萊比錫周五在德國盃四強，憑着科斯貝治在加時的補時階段建下奇功，作客以2:1力挫雲達不來梅，率先殺入決賽。

在德甲聯賽榜排第二的RB萊比錫，牌面實力雖然遠勝雲達不來梅，但今仗在90分鐘法定時間內，只能與對手賽和0:0。加時上半場3分鐘，南韓前鋒黃喜燦在禁區內起左腳射地波入網，為RB萊比錫領先1:0。加時上半場補時1分鐘，萊比錫中堅烏柏美卡奴回傳失誤，被比頓確特截去皮球後，再推過門將射入，為主隊追成1:1平手。戰至下半場補時1分鐘，正當以為球賽要以互射12碼分勝負之際，黃喜燦在禁區內接應奇雲甘保爾的高波妙傳，二傳予龍門口的科斯貝治射入，為RB萊比錫奠定2:1勝局。他們在決賽的對手，將會是多蒙特與乙組球會基爾的勝方。

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