利物浦目前仍有機會爭取來季的歐聯入場券，領隊高普表明會全力以赴，但他強調就算下屆只能出戰歐霸盃，紅軍也不會介意。

今季英超尚餘五輪賽事，目前以54分排在聯賽榜第六位的利物浦，仍有機會爭入前四，但高普亦承認紅軍有機會自17年以來，首度缺席歐聯賽事，他又強調就算來季要降格出戰歐霸盃，亦會全力爭勝。

「我來到英格蘭之後，只參加過一次歐霸盃（16年），並打入了決賽。除了決賽的戰果外（1:3負西維爾），一切都很美好。」高普說。「昨晚（周四晚）我見曼聯也非常享受在歐霸盃的比賽。」

「我們不會想着『天啊！我們竟然到踢這種比賽。』不不不，那是一個很了不起的賽事，我仍未深入考慮這些，因為我知道就縱使並不樂觀，但我們還有機會出戰歐聯，所以還是全力一搏，再想想來季會怎樣吧。」高普續道。

「單是餘下五戰全勝並不足夠，還要視乎其他對手的情況怎樣，但如果無法贏足五場，我們就沒有機會。當曼聯也認為自己有機會後上封王，我們也自信可以躋身歐聯，但我們知道，這亦取決於其他競爭對手的戰績。」他說。「我們要逐場比賽打好，本周對曼聯之戰，是今季最重要的一場比賽，一定要全力以赴。我們不可以想太多，只能確保自己踢出最佳水準。」

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