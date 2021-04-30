周六英超頭場榜首曼城作客鬥水晶宮，藍月剛在歐聯4強首回合以2:1反勝巴黎聖日耳門（PSG），氣勢如虹，聯賽只要贏多兩場就能提早贏下今季英超冠軍，今仗全場三分便叫糊，不過鑑於有歐聯次回合後顧，賽程頻密下球隊沒必要大數特數，小勝的機會更大，此役可捧「入球大細」[2.5球]的「細」。

文：港生

曼城上仗聯賽作客以2:1反勝阿士東維拉，加上第二位的曼聯與列斯聯賽和失分，故藍月只需多六分就能成為今屆英超冠軍，下周日曼聯主場對陣利物浦，如球隊今仗擊敗水晶宮而曼聯落敗，曼城更能提早封王，就算今輪雙曼齊贏，曼城亦與重奪英超錦標只有一勝之遙，相信球隊今仗戰意仍高昂。

有歐聯後顧料輪換

曼城過去一星期非常順利，先在英聯盃決賽一球挫熱刺，三冠王目標先過頭關；隨後在周三的歐聯4強首回合作客以2:1反勝PSG，晉身歐聯決賽佔有優勢，球員士氣和隊內氣氛非常好。雖然曼城在歐聯形勢不俗，但預計領隊哥迪奧拿會有所顧慮，今仗或稍作輪換，上仗未有上陣的費倫托利斯、加比爾捷西斯和史達寧勢必擔正，當中史達寧在英聯盃決賽未有入球外，聯賽亦已經四輪未有「士哥」，亦是今仗敲入球「細」的原因之一。

曼城除了傳控和進攻能力高外，今季防守表現亦相當穩健，33場聯賽只失24球，是英超失球最少的球隊。加上今季面對一些中下游球隊，如般尼、錫菲聯及白禮頓都只是淨勝對手1:0或2:0，今仗有歐聯後顧下，球隊領先後亦料以控球在腳為主，未必搏盡全力數糊。

水晶宮主場失球少

另邊廂，水晶宮護級壓力不大，故近期的表現亦較為反覆，上仗作客鬥李斯特城雖以1:2僅敗，但亦給予對手一定壓力。球隊在面對其他前列球隊亦非無力招架，曾以1:1賽和愛華頓，以及主場0:0守和曼聯，加上主場失球數字偏少，近4場有3場保持不失，故未必會大敗予曼城。

往績方面，曼城首循環曾大勝水晶宮4:0，但球隊作客到史靴斯公園球場入球量少，近3次取得2勝1和，該場和局比數更是0:0，當中1場的總入球亦在2球或以下，今仗可再敲曼城小勝。