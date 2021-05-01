西甲爭標形勢極之混亂，5連勝的西維爾，加上馬德里體育會、巴塞隆拿、皇家馬德里戰團，4隊只相距3分；其中巴塞周中竟然爆大冷不敵CF格蘭納達，錯過重返榜首的機會，不過「西甲專家」鄭兆聰覺得，巴塞周日可以反彈，作客也可大勝華倫西亞，「讓球主客和」取「客勝」。

聰仔覺得西甲餘下5周，每場都對爭標形勢影響甚大，他的奪標心水馬體會下半季反覆，上場令人失望地作客不敵畢爾包，可幸巴塞也不爭氣，周中主場對格蘭納達反勝為敗，痛失重返榜首的機會，兩軍下周相遇，相信今周比賽更須振作。華倫對巴塞曾是傳統大戰，可惜隨華倫近季易主，戰績與表現未見起色，球隊已由前列變成今季下游隊伍，目前排14位，尚受降班威脅。但華倫上場賽和艾拉維斯，近五場不勝，對巴塞前夕又有消息指，教練查維加西亞的帥位可能不保；這難免為「蝙蝠兵團」帶來更多壓力，該隊近九戰場場失波，多少反映防守不濟。巴塞今季逐步換血，歐聯出局後反可專注本土，早前已奪西盃，前仗大勝基達菲，之後反勝維拉利爾，可是周中失分，此戰作客華倫已沒退路有力大勝，為下場對馬體會的爭標戰準備。

周日英超「雙紅會」，由「紅魔鬼」曼聯主場鬥「紅軍」利物浦，丘建威覺得紅魔近13場聯賽不敗氣勢如虹，周中歐霸盃四強首回合又大勝羅馬6:2，已穩入決賽，由於紅魔本來的後顧：歐霸盃次回合基本上已消失，所以預計今場對紅軍不會有太多顧慮，在主場出擊下可順勢擊敗利物浦，一挫紅軍以求打破他們爭奪來季歐聯參賽資格的希望，平手盤撐曼聯。

譚拔士繼續推介英冠比賽；英冠尚餘2周，目前排22位的洛達咸如想逃出生天，餘下2場首要是盡取6分，只是弱勢球隊搶分談何容易，今周主場對布力般流浪，牌面看似佔優，但近期表現沒起色，加上主場威力有限，譚拔士推介布力般客W。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六38布力般流浪勝(2.7)

丘建威 星期日38曼聯（平）(2.02)

鄭兆聰 星期日49巴塞隆拿勝[-1](1.92)

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