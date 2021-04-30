面對球員在網絡社交平台持續受到各種不平等歧視，所有英超及英格蘭女子超級聯賽球會，將展開為期4日的社交網絡抵制活動，即不會在Twitter、Facebook及IG等平台出post。

這次杯葛行動會由周五下午3時開始，直至下周一晚上11:59分結束，不少球星也同時響應這次活動，包括最新一位在英聯盃賽後遭到網上辱罵的曼城右閘基爾獲加，他在社交網絡上載自己受辱的截圖，並附上留言說：「甚麼時候才會停止呢？」

以上的抵制行動也得到英足總、英超賽會及職業足球員工會等團體支持，在一份聯合聲明中，說到作為足球界的整體，大家決定聯合維護足球的核心價值，即使知道社交媒體對現今足球這項運動產生多大的影響力，但他們期望這樣做可消除更多仇恨，同時強調會不斷採取行動來對抗歧視。另外，他們也希望政視及這些網上平台的管理人員，可以正視問題，承擔更多責任去阻止歧視信息的不斷傳播。

除了足球界，英國其他體育界也加入這次的網上杯葛行動，包括一級方程式、欖球、網球和單車等都有份。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波