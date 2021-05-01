即將赴美升學的陳欣汶今早最後一次為中大披甲，中大女籃在大專籃球季軍戰憑嚴密防守迫得港大女籃頻頻失誤，終以73:46大勝贏得女子組季軍。陳欣汶透露目前一直有跟當地教練溝通，並盼在餘下日子變得更加「硬淨」。

中大甫開賽便以全場盯人迫使港大多次失誤，徐穎榆及陳欣汶聯手領軍連取8分，港大及後只憑馬丹鳳和羅家誼以外投止血，中大在半場已領先49:27。中大易邊後退守半場夾擊，港大難以組織攻勢，馬丹鳳單節攻入8分仍獨力難支，中大把握對手失誤反擊並打出一波15:0的攻擊，終在徐穎榆攻入全場最高的26分下，助球隊以73:46勝出，拿下今季大專盃季軍。

即使中大在四強不敵浸大而無緣決賽，但陳欣汶指球隊仍盡快調整心態，她也滿意以季軍為香港的大專生涯作結，「今仗不只正選球員打出應有的水準，就連後備球員都有展現爭勝決心，打得很投入。」陳欣汶完成大專賽季後，準備於八月赴美入讀波士頓的Emmanuel College，這位19歲小將也為挑戰NCAA作好準備：「美國的對抗性、訓練系統與香港差異甚大。這段時間有將自己訓練時的影片給當地教練，他們希望我表現得更『硬淨』，因那邊的身體對抗強度很高。」

同日的男子組季軍戰，城大在效力甲一職業球隊東方龍獅的2米08中鋒卜聿揚，以及福建射手安家仲帶領下，以83:53擊敗珠海摘下季軍。

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