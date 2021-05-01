周四西甲補賽巴塞隆拿主場對CF格蘭納達一役，巴塞除了爆大冷1:2不敵對手錯失機會升上榜首之外，教練朗奴高文更因被指出言侮辱第四球證而被逐出場。西甲競賽委員會其後宣佈將罰朗奴高文停賽兩場，意味這位荷蘭籍教練將缺席下周大戰馬德里體育會的聯賽，所以球會已經為處分提出上訴。

對格蘭納達的一戰，巴塞於63分鐘被對手前鋒達雲馬捷斯射入扳平一球，而場邊的朗奴高文就不滿入球過程中對手有犯規但未被判罰感到不滿，一直向第四球證投訴，最終在65分鐘被球證出示紅牌逐離場，並在其後被罰停賽兩場。賽後朗奴高文對判罰感到不解，指自己從未有侮辱或不尊重第四球證，「賽後的記錄指我不尊重第四球證，我只是和他討論比賽中好幾個判決，一直態度良好，我也希望知道甚麼言詞令他感到冒犯。」

停賽兩場意味朗奴高文將會缺席周日對華倫西亞，以及下周對馬體會的比賽。惟以現時如此緊湊的爭冠形勢，教練缺席勢必影響球隊臨場發揮以及調動，所以球會隨即發聲明，就將就停賽兩場的刑期向賽會提出上訴。現時巴塞以71分位列第三，落後榜首馬體會2分，與次席皇家馬德里同分，僅領先第四的西維爾1分。

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