世界桌球錦標賽四強賽事，周五繼續在英國克魯斯堡劇院上演，15年冠軍冰咸經過三節賽事後，暫以局數13:11領先三屆冠軍沙比。

世錦賽四強採取33局17勝制，雙方周四在首節打成4:4平手後，沙比在周五早上進行的第二節賽事有較佳發揮，並取得9:7領先優勢。不過，冰咸在下午賽事重開後突然回勇，一口氣連贏五局反超前12:9。沙比站穩陣腳後連取兩局，但冰咸在24局再度發威，打完三節後以13:11領先，帶前兩局優勢進入周六的最後一節賽事。

另一場準決賽，上屆亞軍基蘭威爾遜暫就以10:6，領先在八強淘汰一哥卓林普的05年冠軍梅菲。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波