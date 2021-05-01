大專盃男子籃球決賽周六假聯校運動中心舉行，由浸會大學及香港中文大學重演上屆季軍戰戲碼。浸大在半場落後七分的情況下，有後衞鄭凱安下半場大爆發勇奪20分，終以79:67擊退強敵，重奪失落17年的大專盃冠軍。

決賽兩軍今屆狀態大勇，其中中大在上仗四強以一分之差氣走上屆冠軍城大殺入決賽，氣勢一時無兩。牌面較弱的中大今仗入局較快，有韓天次及區浩軒接連快攻得分；反觀浸大受制於中大的嚴密防守，多個攻勢皆未能拉開空間起手，一度落後5:11。叫暫停後浸大開始入局，收窄分差至13:16完首節。第二節浸大雖有後衞鄭凱安及文俊傑屢次突破禁區得手，但中大韓天次再以三分及快攻上籃擴大優勢，中大半場領先37:30。

易邊後雙方加強防守壓力，比賽節奏漸趨明快。中大靠內線球員的身型優勢在禁區內予取予攜，惟浸大有鄭凱安大爆發，單節獨取16分，加上劉俊鴻、文俊傑、張文健等隊友多點得分，以58:54反先中大進入第四節。末節浸大憑較佳把握力再度拉開比數，最終以79:67勝出大專盃決賽，繼2004年後再度問鼎大專盃。

鄭凱安四年前曾殺入大專盃決賽，可惜當年不敵理大無緣冠軍，可以在畢業前助母校捧盃心情相當興奮，「好彩今年都勉強舉行到大專盃，感謝每一個人嘅努力。」今仗初段浸大先落後，獨得35分的他坦言當時心情緊張，幸球隊適時調整得以反勝，「今年final year，唔搏就冇機會，落到場都要搏盡佢。」

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