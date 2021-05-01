韋斯卜克（Russell Westbrook）周五錄得個人今季第31次「三雙」，加上比爾（Bradley Beal）攻入19分，協助巫師作客以122:93大破騎士，取得近11仗中的第10場勝利。

韋斯卜克是役有15分、12個籃板球及11次助攻，順利取得個人職業生涯第177次「三雙」，只差四次便可追平由名宿奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）保持的NBA紀錄。

除了「韋少」與比爾表現出色外，魯爾尼圖（Raul Neto）亦為巫師貢獻了17分及5個籃板球，日本前鋒八村塁則有11分及5個籃板球進賬。

騎士方面，薩斯頓（Collin Sexton）攻入了全場最高的22分，但仍無法阻止球隊連輸五場。

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