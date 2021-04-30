周日英超將會上演曼聯大戰利物浦的雙紅會，目前在聯賽榜排在排在第6位的紅軍，距離第4名的車路士有4分差距。賽前領隊高普就提到，今場雙紅會對於球隊爭奪歐聯席位非常重要，而且是屬於一場非勝不可的比賽。

高普自從執教紅軍以來，過去6次帶隊造訪奧脫福，只取得4和2負的成績，當這名德國籍領隊被問到今場比賽的三分有多重要時，高普回應：「多於100%，無法贏得比賽的話，我們就沒有機會踢歐洲賽事。今場比賽會是困難而且激烈，我們看到昨晚的曼聯，他們表現出色！我敢肯定曼聯覺得他們仍然有機會爭冠，看了他們上場比賽在半場攻入5球之後，這是對陣他們的最好時機嗎？我不知道，很多事情都有可能發生，我們只要確保自己做好了準備。」

至於近日有球迷留意到後防核心華基爾雲迪積克（VVD）已經可以在訓練場上奔跑，高普亦被問到這名長期傷員何時復出的問題：「我沒有足夠的英文單字去形容經常說的話。是的，他好像佐敦軒達臣、祖高美斯及祖爾麥迪比一樣可以奔跑，不過在加入團隊訓練之前，仍然有很多事情要做，他們離這一步仍然很遠，沒有人告訴我他們可以在下周復操。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波