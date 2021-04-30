模特兒出身的余曉彤（Hidy）熱愛大自然，曾是體藝中學長跑隊成員的她除跑進山林，也考獲潛水牌照潛入深海，旨在探索世界。疫情下，虛擬跑步比賽成新常態，本月滿33歲的她也多了時間留在香港，發掘這片土地的美。

Hidy就讀賽馬會體藝中學時，玩過籃、足、排等球類，在田徑隊也試過短跑、跨欄及跳高，後來加入長跑隊才跑出成績，「我在13歲時在城門河跑過10公里比賽，那時覺得10公里很長，跟以前練短跑很不同，但我不斷告訴自己『不要停下』，最終取得季軍。此後我便覺得長跑很有趣，是鬥意志，然後我便開始沉迷並不停跑。」

提到在體藝的日子，Hidy笑言大部份時間也放在練跑上，每星期有六天也跟長跑隊一起過，「逢星期一、三到城門河晨跑，星期二、四放學後到體院練習，星期五可休息，星期六就到大埔水壩或荃灣城門水塘練越野跑。」她更笑言，「（校隊）你要日日練，持續這樣訓練，真的任何人都會變得厲害。」體藝盛產運動員，但Hidy當年卻沒立志以長跑為職業，她坦言無法像「黑妹」葉姵延等同學為練習不顧一切，「『黑妹』曾是我的鄰座，你會看到她只有羽毛球。如歐詠芝、『黑柴』（呂子軒）和蘇伊俊，他們不只做運動般簡單，而是放棄玩樂，生活只有練習，要練港隊或外出比賽，黑妹甚至輟學做全職運動員。」她續指，「他們的犧牲很大，當時我還年輕，我未覺得自己可以做到像他們一樣。」

即使畢業後未有成為運動員，但長跑早已成為Hidy生活中不可或缺的事，她在加入娛樂圈後仍持之以恆地跑，工作繁重也不是偷懶藉口，「要像以前那樣練習的確有點困難，但我會將跑步融入生活。例如我會帶環保袋出門，跑到街市買菜再坐車回家。其實你總會找到時間跑，只是看看你怎樣安排。」

單計2019年，Hidy已參加8個比賽並贏得2冠2亞，包括跟好友在4人隊際賽事的「逆走100」和「揹水一戰」贏得冠軍。她直言參加100公里團隊賽時隊友是堅持的動力，「隊友不斷鼓勵，令你一直行下去，而且在團體賽有種責任感，只要你放棄便會影響隊友，不可以因一人害團隊失敗，反而應該互相扶持。」她更透露，最難捱的比賽是到克羅地亞參加一個為期5天的104公里越野賽，因全程不停行山令她腳部嚴重受傷，「第一天背着40磅背囊，走了37公里後，腳底生了很大的水泡，當時我不以為然，刺穿了它便繼續行程。怎料到第4、5天，我看到水泡好像有血，教練幫我剪開水泡並打算抹乾血水，才發現表皮層及真皮層都沒有了，我已傷到肌肉層，之後我用厚厚的化妝綿墊着傷口，堅持完成最後一天賽事。」Hidy表示在長跑生涯中很難保持全程樂觀，有時遇樽頸位和傷患也會教人氣餒。不過，她直言長跑就是項磨練意志的運動，「即使受傷，感到很痛，你亦要學懂克服，堅持下去。」即使團隊因不同原因各散東西，Hidy放眼未來挑戰個人賽事也望克服恐懼，「之前試過幾個女生摸黑行山，跑得太累就有出現幻覺，我以為有影子在前面行過並嚇了一跳。」

Hidy不諱言自己絕非「打卡跑手」，每次練習都會全力以赴，希望挑戰個人最佳時間。不過熱衷慈善的她也不時為做善事而跑，她直言「極地同行」的戈壁沙漠100公里挑戰賽要跟1名視障、3名聽障人士，並以等製輪椅搭着肌肉萎縮兒童跑步令她留下深刻印象。Hidy去年亦有參加Wings for Life虛擬比賽，為脊髓損傷研究基金會籌款，她最終跑了21公里並達成賽前目標。她表示本月9日亦會再次參加這項賽事，並已設定配速，希望跑出成績，「今年Wings for Life在跑馬地舉行，那是個高手雲集的地方。我在練習時可花4分鐘跑1公里，但比賽要保持這配速很難，所以計劃是留前鬥後，不要太快被賽事的虛擬車追過。」

疫情虛擬賽事變成跑壇新常態，多了時間留港的Hidy也趁機探索這座城市，她笑稱近日嘗試以雙腳跑過隧道，也是種新鮮體驗，「我由大圍上獅子山，就過到黃大仙；有時可能過城門隧道和大老山隧道。我會想乘車要經過某些路，但原來跑步的路線又截然不同，有點透過自己雙腳去考察城市的感覺。」此外，Hidy亦在跑步過程中，發現香港開埠初期便有的古蹟，「我發現了赤柱古橋，這是1845年所建的橋，香港在1841年開埠幾年後就有這條橋，是當時赤柱到港島的主要道路，我覺得很有趣。」她續指，近年不少跑友在網上分享跑步路線，也令她多了機會了解香港。

為了一親大自然，除了跑入山林，Hidy也潛入深海，她從2006年開始接觸潛水，及後考了八個級別，成為潛水教練訓練教官。大海予人神秘感覺，但Hidy直言親身潛入深海後卻不如傳言般恐怖，「海洋生物其實沒想像中恐怖，當然你不要故意戲弄牠們。我試過在水底時被鯊魚的肚子撞到頭，自己馬上暈一暈，隨後覺得這感覺很正。」Hidy周遊列國潛水，也一直為海洋保育出力，她更創辦網上平台分享海洋知識，亦不時潛水落海清理鬼網，以及在沙灘執垃圾，希望回饋海洋。熱愛大自然的她表示，「你要接觸這世界，用雙腳走出去，不論滴汗去跑，抑或感受水底感覺，你都要feel alive（感到自己活着），這對我來說很重要。」

余曉彤小檔案

出生日期：13/05/1988（32歲）

身高：1米70

潛水年資：15年

跑步威水史：逆走100、揹水一戰冠軍

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波