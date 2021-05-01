巫師今季縱有星級球員韋斯卜克（Russell Westbrook）加盟，但季初戰績一直慘淡，一度淪為東岸魚腩。意料之外進入四月巫師大爆發從谷底反彈，上周五NBA常規賽作客騎士韋斯卜克拿下今季第31次三雙，助巫師以122:93贏波，4月份埋單豪取12場勝仗得勝率逾7成，亦是球隊史上單月第2佳成績，爭入季後賽重現曙光。

巫師在今季首一個月戰績慘淡，於去年12月5戰全敗，縱然韋少個人表現出色該月上陣4場皆在得分、籃板及助攻數字達雙位數，然而不停取得三雙球隊卻一直無法取勝。在進入4月前，巫師只有在2月能夠取得單月逾5成得勝率，其餘都是輸多贏少，直到上月突然扭轉形勢。巫師以17勝29負成績進入4月，月初首三戰情況依舊不變連敗，惟自此之後戰績極速反彈，自月初在主場以116:113擊敗魔術起，到上周五擊敗騎士，至今14場比賽勝出12場。巫師在4月取得12勝5負佳績，追平了在17年1月造出的單月第2佳成績紀錄，而球隊單月最佳戰績紀錄，是在68/69球季（當時隊名為子彈）2月份打出13勝3負。

巫師在周五作客騎士，狀態大勇竹旳韋斯卜克延續強勢，取得15分、12個籃板球及11次助攻，取得今季第31次三雙，生涯累積至177次三雙，距離名宿奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）保持多年的紀錄，亦只有4次。客軍自第二節中段起一直領先，越放越遠以輕鬆大勝。韋少單在4月便取得14次三雙，他的後場好拍檔比爾（Bradley Beal）在今仗攻入全隊最高的19分，他也是巫師在四月份彈起的重要功臣，單月平均得分達31.3分。巫師在4月取得12勝5負佳績，高達70.6%得勝率在上月排名第5，雖然球隊現時排名東岸第10，由於今季各岸排名第7至10的球隊可出戰附加賽爭逐餘下兩個季後賽席位，因此進入常規賽最後一個月，尚餘最後9場比賽的巫師，爭取晉級未絕望。

韋少今季由火箭轉投巫師，季初受盡猛烈抨擊，指他只顧取得個人亮麗數據，無助球隊取得好成績，取得三雙反而是巫師輸波咀咒，教練布祿克斯在上周五賽後喜見總算否極泰來：「他有無比的爭勝決心，不會因為遇上任何挫折而有改變。不論是場上還是場外，他在陣中都是擔當領袖角色，就算是在酒店或隊巴都不例外，會領我們團結一心。」

韋斯卜克職業生涯令人印象最深刻的，肯定是拿下三雙當「食生菜」。他在4月份大爆發取得14次三雙之後，生涯累積次數已達177次，距離「大O」奧斯卡羅拔臣的紀錄只差4次。有望再一次打破名將紀錄，韋少受寵若驚。韋少昔日在雷霆曾連續3季錄得球季場均三雙這誇張表現，他在今季平均取得21.7分、11.2籃板及11次助攻，有望第四次達成這偉業。韋少今季三雙次數達31次，遠遠拋離第2位15次的金塊中鋒祖傑。韋少在16/17球季已曾打破大O的單季三雙次數紀錄，達42次之多。

能夠再一次超越前輩，韋少在上周五賽後說：「當我的名字能與奧斯卡羅拔臣這偉大球員相提並論，這是何等榮耀的事情。當然我並不會因而感到自滿。」韋少在四月份的籃板球及助攻數字皆突破200大關，是NBA史上僅第二名球員能夠做到，上一位正是奧斯卡羅拔臣，在61年11月及62年2月造出。受疫情影響今季NBA球季稍為壓縮，每隊進行72場常規賽，換言之巫師在今季只餘下九場比賽，韋少要打破大O的紀錄便要在當中五場造出三雙，若能延續他在四月份的高昂狀態，有望在今季完成這壯舉。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波