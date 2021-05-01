6屆世界電單車錦標賽（MotoGP）總冠軍馬基斯，在周六西班牙站舉行的練習賽中發生意外。他所駕駛的電單車在中途失控，高速撞向防撞攔，而他本人也被拋出電單車外，幸運是竟然沒有重傷，亦證實可繼續出戰該站賽事。

28歲的馬基斯是在練習賽第3節出意外，正當他高速行駛至賽道第7個彎時，戰車突失控，以時速180公里撞向防撞攔，期間更在地面打轉翻滾起碼兩次。他本人在戰車失控一刻，左臂已與地面有磨擦，期間被拋出車外，幸戰車翻滾時沒有撞到他身體，而且撞完防撞攔後也沒有出現爆炸事故。

他隨後離開賽道，往附近的維修站休息及檢查傷勢，所屬車隊本田及後也在Twitter證實，馬基斯經檢驗後沒有嚴重傷患，一切只屬皮外傷， 雖然要往醫院作進一步檢驗，只是以防萬一，表面並沒有任何痛苦或不適，可以在之後繼續完成西班牙站的比賽。為他進行掃描的主理醫生查特也補充，他只是頸部及背部有瘀傷。

馬基斯剛剛才克服完傷患回歸賽道，去年的揭幕戰，他也因「炒車」導致右手骨折，施手術後養傷了9個月才復出。

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