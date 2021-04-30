周六英超車路士主場迎戰富咸，藍戰士自杜曹上任後大踢守勢足球，入球經常一球起、兩球止，加上下周有歐聯四強次回合後顧，藍戰士今仗恐有所保留，且客軍富咸目前護級正處水深火熱，今仗再輸隨時「救唔番」，背城借一下有力令主隊失分，車路士今場讓一球宜捧下盤。（球賽編號：星期六66；now621台明日0:30am直播）

車路士目前在各個戰線正高歌猛進，早前先在英足盃擊退曼城殺入決賽，上周中歐聯4強首回合亦作客1:1賽和皇家馬德里，手執一個作客入球優勢，殺入歐聯決賽機會大增，在英超亦希望力保前四。不過自杜曹上任後，車路士踢法明顯着重防守，目前他帶領藍軍出戰14場英超多達11場開「細」（以[2.5球]計），0:0的比賽亦有4場之多，又曾被狼隊、修咸頓、白禮頓等弱旅逼和，感染了近年英超爭四球隊經常失分的「風潮」。

車路士前鋒入球產量不多，迪姆華拿屢失機會，基奧特及譚美阿巴謙近期亦被「雪到硬」，今仗未必能輕易撕破對手破線。對手富咸目前只得27分，距離尾4的白禮頓有7分差距，還餘5輪聯賽下可謂1分都不能少，上仗作客阿仙奴一役，富咸亦一度領先至補時七分鐘才失守，加上今季球隊曾作客擊敗李斯特城、愛華頓及利物浦，足證富咸有能力令前列球隊失分。且車路士接下來又要再鬥皇馬爭入歐聯決賽，今仗恐會有所保留，車路士今場讓一球宜捧下盤。

周六壓軸英超愛華頓主場迎戰阿士東維拉，主隊仍有機會衝上前四，上仗止跌擊敗阿仙奴，看好今場能乘勢在近況平平的維拉身上全取三分，愛華頓讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期六87；now621台明日3:00am直播）

文：尊嘉