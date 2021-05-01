南華與羅傑承「分手」後仍在頂級聯賽一段時間，羅傑承亦仍在球圈，任飛馬會長至今，但無論是近年的南華與飛馬，都難以複製當年的成功。飛馬今季重用創會名稱天水圍飛馬，行地區路線，疫下終於稍有收成。

羅傑承離開南華後，這支老牌球隊已失霸氣，雖與傑志、東方和飛馬被稱為「港超聯big 4」，但再無贏過重要錦標，只有一個社區盃冠軍，2016/17球季過後更選擇自降到次級聯賽甲組；另一邊箱，羅傑承的飛馬亦沒有吸引到很多球迷，似乎南華與羅傑承缺一不可，文彼得說：「羅生搞南華嗰8年都搞得好好，但套用喺飛馬身上就差啲，始終南華係老牌球會，飛馬係新成立十幾年嘅球會。」

飛馬在2012至2015年曾「外判」予太陽國際，易名成太陽飛馬，2015年退出之際，港超聯已有區隊元朗，飛馬就沒有回歸天水圍，以香港飛馬之名作賽至上季。這段時間的飛馬曾放棄創會的黃色主場球衣，改用紅色，亦多選擇香港大球場作主場，外界自然會認為，飛馬這些舉動是「參考」南華。然而，近年飛馬球迷不多，在容量大的大球場更見冷清，球迷亦以「give me 500」去揶揄飛馬的入場人數。

以前是南華球員，現在是飛馬管理層，文彼得表示：「我其實都成日諗，飛馬可唔可以搞到好似以前南華咁好呢？」

飛馬今季重返元朗區，6場在元朗大球場的聯賽主場賽事，錄得場均逾1,500人入場，上月尾對東方的主場謝幕戰更有高達2,106人入場。文彼得直言絕對與之前宣傳方式不奏效有關，故反璞歸真，重返元朗，他說：「時勢造英雄，當時元朗話退出港超，我哋就諗係唔係要返入去呢？始終有元朗隊時，如果我哋返入去，好似重疊咗，無謂去爭。當元朗退出，我哋就諗可唔可以用返天水圍飛馬，多返啲地區支持呢？」機緣巧合下，得到地區人士支持，飛馬重返天水圍後暫時相當成功。

受疫情影響，飛馬在元朗區的地區宣傳尚未「完善」，文彼得希望未來可以更進一步。在屯門區長大的他又講起年少時要來回九龍區出席青年軍訓練的情況，希望地區足球發展得更好，令小將可以留在不同地區接受訓練，提升足球人口。

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