英超球會利物浦早前公佈上季的收支狀況，受體壇停擺影響導致收入大減，錄得高達4,600萬鎊（約5億港元）的赤字。然而英國傳媒報道，紅軍仍決定購買中堅改善防線，據報將以大約3,000萬鎊（約3.2億港元）購入德甲球會RB萊比錫中堅伊巴希馬干拿迪，不過此子近兩年傷多過踢，加上紅軍以往收購的德甲兵表現不算突出，這個投資未知能否解決紅軍的中堅問題。

利物浦上季雖然歷史性首奪英超冠軍，不過仍無法避免疫情下收入大減的命運，球會上季在的轉播收億大減近6,000萬鎊，僅獲2.2億鎊收入。而比賽日收益同樣大減，僅獲7,100萬鎊。不過紅軍上季表現出色，帶動商業收益增加，上季報2.17億鎊，比前一季多約2,900萬鎊。最終紅軍上個球季的總收入約為4.9億鎊，比前一季減少4,300萬鎊，除稅前錄得4,600萬鎊赤字。

雖然面臨財政壓力，然而英國傳媒最近亦透露，紅軍將會以大約3,000萬鎊簽入萊比錫中堅伊巴希馬干拿迪，據報球員已同意了個人條款，這名年僅21歲的法國中堅將會簽約5年，就連利物浦官網亦轉載了相關報道。

不過，年僅17歲已踢職業聯賽的伊巴希馬干拿迪，雖然在18/19球季穩坐正選，然而近兩季分別受到肌肉撕裂及膝傷影響，上陣次數已大幅減少，今季在德甲只曾披甲13場，未必能成為紅軍的中堅救兵。事實上，自高普上任後曾多次從德甲買人，然而今季加盟的堤亞高艾簡達拿仍未能完全融入紅軍的戰術體系，拿比基達的表現亦經常受外界批評，卡利奧斯更是高普的失敗之作，未知今次紅軍再從德甲買人，能否收到預期成效。

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