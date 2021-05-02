羅傑承年代的南華最成功時期，是金判坤任教練的那段日子。今季飛馬找來金判坤在港足的助教郭嘉諾領軍，文彼得認為兩人的熱血風格極度相似，他自己亦是這一類人。

金判坤肯定是對文彼得影響最大的教練，其實他們在流浪時期已合作，「佢喺流浪做教練兼球員，風格唔係南華時咁，完全兩個人。南華個環境令佢熱血，我最欣賞佢體能逼得勁之餘，夠熱血，點樣去激發起大家心理。體能就大家都係咁操，100米都係咁跑，但點樣可以令你願意最盡體力去跑嗰100米呢？呢個就係技巧。」雖然金判坤不會中文，英文也講得一般，但總有方法激勵球員，「佢個動作、情緒、表情，會令你覺得真係得㗎喎。」

球迷不時都說，郭嘉諾與金判坤很相似，文彼得亦指：「似！梗係似啦，『熱血怪』呀大佬！我都似呢啲人，如果你唔熱血，唔鍾意自己球會，點令球員去支持呢？」他又指，金判坤與郭嘉諾的分別，是訓練上的細節，「嘉諾會分得細啲，前鋒、中場、後衞，Kim就比較整體。」

文彼得上季首度成為職業球隊主教練，但帶領飛馬的成績一般。回想這段教波初體驗，文彼得說：「冇失望，平常心，可能未做到最好，但自問盡咗力，問心無愧。」他認為自己有好多方面做得不足，如練習上的安排，最需改善的是與球員溝通，「係要用經驗累積去改，同上年嘅球員講聲sorry先。」

文彼得注重紀律，去季任主教練期間，球員訓練時遲到的懲罰不輕。他亦認為香港足球員需要更刻苦，「好多嘢其實可以做到，但你攞10分出嚟做定100分呢？」文彼得認為，做運動員最重要是心態，「要進步就要對自己有要求，好似掃把腳咁，畀到彈彈吓，要諗吓點可以傳波實淨啲、貼地啲，就要對自己有要求，今日做唔到，聽日再做，後日再做，心態係每一球都要做好，咁先會快進步。」

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