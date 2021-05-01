正在歐霸盃搏命的阿仙奴，幾乎對爭英超前四不存寄望，周日作客紐卡素勢必再輪換，預計有奧巴美揚攻堅。主隊近期幾場護級戰都踢得對辦，重燃火力，[2.5/3球]「大」值捧。（球賽編號：星期日19；now621台今日9:00pm直播）

阿仙奴目前在積分榜離前四球隊有段距離，就算要爭逐下屆歐霸盃入場券也不樂觀，變相只求在今屆歐霸盃封王來贏得下季的歐聯參賽資格，因此聯賽幾乎肯定出副選應戰。剛於上周四歐霸盃四強首回合火併維拉利爾的正選球員，預計很多都會在周日被收起，以應付今周四的次回合生死決，尤其兵工廠目前落後1:2，勢要在主場收復失地。

縱使尼高拉斯比比、布卡約沙卡及伊美路維等都未必列陣，拿卡錫迪亦養傷，惟剛克服瘧疾、該仗後備復出的隊長奧巴美揚可望重返正選；此子雖今季狀態不佳，但兩隊對賽往績顯示，他在對上四次鬥「喜鵲」都有入球，信他今場再有斬獲。紐卡素上輪作客1:1逼和利物浦，已保持4仗不敗共入8球，但場場繼續有失球，惟近期頻頻做救星的祖爾韋洛克因租借合約限制，不能倒戈兵工廠，削弱爭勝本錢。

同日尾場，熱刺主場對已降班的錫菲聯，前者欲吐上周英聯盃失冠烏氣，加上要爭下屆歐聯資格，有哈利卡尼及孫興民領銜讓球半/兩球都不嫌多，上盤去馬。（球賽編號：星期日47；now621台明日2:15am直播）

文：盧卡東尼