周日英超雙紅會，兩隊班主同屬美資，也因早前同意加入歐超聯備受批評，一度傳出可能賣盤的消息。格拉沙家族自入主曼聯後一直當紅魔是搖錢樹，球會債台高築，是曼聯被宿敵追上的原因之一，歐超聯事件更令魔迷會在今仗前繼續示威。利物浦班主芬威集團（FSG）相對較用心經營，但亦曾因加票價、參加歐超聯等惹怒利迷。不過早前拒絕中東財團30億鎊（約321億港元）收購，足證班主約翰亨利未如格拉沙家族般有離心，現急需洗脫污名重拾球迷信任。

文：吹雪

美國商人馬琴格拉沙在2003年起開始增持當時已上市的曼聯，到2005年展開全面收購。不過跟曼城及車路士等球會被超級富豪收購不同，格拉沙是靠向銀行融資和借貸完成收購。最後他成功收購曼聯，並將紅魔私有化，曼聯亦由收購前是一間零負債、年年賺大錢的上市公司，變成為一間欠債達五億鎊的球會，據報單是支付格拉沙收購曼聯時的貸款和利息，曼聯至今已支付了10億鎊，球會目前欠債至少達4億5,000萬鎊。

手機用戶請按此放大圖表

曼聯賺錢變負債

格拉沙利用財技收購曼聯產生很多後遺症。首先，曼聯風光不再，特別在轉會市場上多有掣肘。雖然紅魔仍多次作出貴價收購，但自費格遜於2013年夏天退休後，球隊再無贏得英超冠軍。兩大名帥雲高爾和摩連奴任內和離去後都曾批評，管理層根本沒提供足夠資金讓他們收購心儀球員。另外，協助格拉沙收購曼聯的活華特成功上位，在費格遜退休後成為執行副主席，不少人認為，他實要為紅魔沒落負起大部份責任。

曼聯於2012年在紐約再上市，而馬琴格拉沙2014年逝世後，曼聯改為由他六名子女共同持有，並由兩名兒子祖爾格拉沙和艾維格拉沙出任聯合會長。不過格拉沙家族「吸血鬼」本色不變，因每年單是支付予他們的股息，已達2,000至3,000萬鎊，還未計六人在曼聯都有職位，球會要向他們支付薪水和其他福利。曼聯還成為他們的「提款機」，至今以貸款形式借了1,000萬鎊予他們。

不過今次歐超聯危機後，有傳格拉沙家族終有意放手。一來格拉沙家族長居美國，對球會日常運作漠不關心。二來有傳今次曼聯的出售價至少達40億鎊甚至更多，比他們父親當日的7.9億鎊購入價至少有5倍以上盈利。加上入主後備受批評，格拉沙家族或終願意離開奧脫福，不過歐超聯風波後，魔迷在雙紅會賽前仍然會示威，球會就擔心有激進球迷今次可能會阻隊巴入場，令比賽要延遲展開。

FSG諗計賺到盡

FSG則在2010年10月以3億鎊，從美籍班主希斯和基列治手中購入利物浦，這個擁有美職棒波士頓紅襪的體育集團，在2015年10月委任高普任主帥後開始了蜜月期，先後贏得歐聯和英超。跟格拉沙家族大不同是，FSG入主利物浦以來幾乎從未在紅軍口袋拿走一毛錢。三大領導人、FSG主席亨利、總裁米克哥頓和球會主席華拿，據了解利物浦都不用向他們支薪。

不過或因沒有玩弄財技，FSG更注重開源，所以除今次想加入歐超聯，入主後曾多次試圖推行些搵錢大計，希望增加收入，卻因此激怒球迷，高層還就不同事件多次道歉。如利物浦曾試圖將16/17球季的門票價格加價31%至77鎊。消息一出，球迷強烈反對發起「77分鐘行動」，在比賽77分鐘時拉隊離場，結果亨利等三人要道歉和擱置加價決定才能平息民憤。

雙紅去年合作新計劃告吹

2019年，FSG又忽發奇想，意圖將「Liverpool」註冊謀利，只是失敗而回。2020年疫情開始後，利物浦強迫200名員工放無薪假，事件曝光後被猛烈批評，結果收回決定。10月，利物浦又聯同曼聯推出「Project Big Picture」，借球會陷於不景氣為由，要求將現時英超20隊減至18隊、取消英聯盃及社區盾，並重新分配英超電視轉播費，還希望日後所有英超的決策，都會由九支在英超歷史最長的球會有話事權等，只是最終未有成事。難怪《每日郵報》在亨利就加入歐超聯道歉後直言「空洞可笑」，看來FSG要贏回各方信任，非要更努力不可。

手機用戶請按此放大圖表