周六英超，車路士憑德國的夏維斯上下半場各入1球，以2:0挫富咸，在前四爭奪戰繼續排在第四位，與少打一場排第5位的韋斯咸有6分差距。

車路士今仗派出薛耶治和德國雙子迪姆華拿和夏維斯組成三叉戟，要搶分護級的富咸開場即壓上，但偏偏就被車路士反擊機會，7分鐘美臣蒙特的左路傳中，華拿門前未能把握；3分鐘後，堤亞高施華長傳，前場的美臣蒙特控球後再傳給夏維斯，後者左腳射遠柱，助車路士領先1:0。17分鐘，兩人再度合作，蒙特傳入禁區，夏維斯控定後射門，可惜球證指這位德國前鋒越位在先，入球無效，車路士半場領先1:0。

換邊後僅4分鐘，芝維爾長傳給夏維斯，夏維斯再與華拿撞牆後突破越位，單刀下輕鬆射入，助球隊領先至2:0。領先兩球的車路士明顯拖慢比賽節奏，但富咸始終未能製造入球，87分鐘，安東尼羅賓遜推順後左腳禁區頂遠射，可惜高出，最終車路士兩球淨勝富咸，34場得61分，與第三位的李斯特城只有2分之差。

同日，仍有護級壓力的白禮頓主場鬥列斯聯，13分鐘韋碧克禁區被阿里奧斯基侵犯，球證直指12碼，柏斯高哥斯一射中鵠為球隊先開紀錄，下半場78分鐘，韋碧克把握對方解圍失誤，為球隊射入奠勝球，最終球隊以2:0挫列斯聯全取3分。

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