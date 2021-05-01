余曉彤（Hidy）拍過武打電影，又在《G-1格鬥會挑戰賽》上過擂台，難免予人打女印象。自言天生好奇心強的她試過不同方向後，坦言最愛還是上山下海，亦盼能專注跑山潛水，讓愛好變成專長。

Hidy在2011年憑《熱浪球愛戰》初登大銀幕，及後拍過《爆3俏嬌娃》、《辣警霸王花》及《不義之戰》等武打片，不時以打女形象示人。她在2016年更參加真人騷《G-1格鬥會挑戰賽》，跟「劉家良徒孫」何慈茵在擂台對戰，惟激戰三個回合後以點數落敗。Hidy笑言天生好奇心強，凡事都想試、想知、想了解，但長大後卻發現要專注做一件事才會做得好，「隨年漸長，你便知道要做好一件事的話，真的要投放時間及心機，並非做一次、在很短時間內就會好，因此你要取捨。」

試過不同事物後，Hidy了解到最愛還是跑山和潛水：「有人說過你要花10年，才可在一個項目上取得成績。我暫時的方向是跑山和潛水，希望在這方面做得更好。」事實上，Hidy也拍過不少跟大自然有關的電視節目，除早年的《山步行》和《環嶼一周》帶觀眾探索香港山野之美，今年亦有在《野外步出》潛水。訪問當日不少途人認出Hidy，也高呼曾看過她的作品。