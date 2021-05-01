上周六英超早場，榜首的曼城在大幅度輪換下，下半場憑阿古路和費倫托利斯2分鐘內連入2球，以2:0擊敗對手。全取三分後，曼城只需多取三分就確定贏得今季的英超冠軍，另假如今晚第2位的曼聯在雙紅會中不敵利物浦全失3分，曼城亦能提早封王！

曼城要留力周二歐聯四強對巴黎聖日耳門的次回合賽事，今仗作出大幅度輪換，收起奇雲迪布尼、菲爾科頓等進攻球員，更派出阿古路和加比爾捷西斯雙箭頭。曼城今仗攻力明顯減弱，10分鐘班捷文文迪左路傳中，禁區內的費倫托利斯無人看管下撞射不中目標；18分鐘，史達寧接應祖奧簡斯路長傳，禁區內推橫起腳又破對方的泰歷米素爾破壞。水晶宮亦非毫無還擊之力，前鋒賓迪基接應傳中的頭槌攻門頂出界，其後28分鐘門前的近射亦被艾達臣摩拉斯救出。36分鐘，費蘭甸奴交出直線，加比爾捷西斯門前撞射破網，可惜越位在先，雙方半場打成0:0。

阿古路擔正開紀錄

換邊後曼城繼續主攻，53分鐘，費倫托利斯底線位置傳中想交給尾柱的捷西斯，但對方守將祖爾禾特在門前頭槌解圍瓦解攻勢。57分鐘，文迪傳給禁區的阿古路，後者腳面抽射破網，為球隊領先1:0；僅兩分鐘後，費倫托利斯禁區頂起腳建功，曼城火速領先至2:0。其後史達寧63分鐘禁區右路的窄位射門中柱彈出不入，但亦無阻球隊以2:0擊敗對手，距離今季英超封王只差三分。

上周五，力保前四的李斯特城作客鬥修咸頓，「聖人」10分鐘雖有中堅維斯達加特直紅被逐，但59分鐘因對方伊恩拿祖禁區內犯手球，由禾特普斯主射12碼助修咸頓領先1:0；68分鐘伊恩拿祖右路傳中，莊尼伊雲斯門前頂入為李斯特城追平1:1，最終各得一分。

文：港生