周日英超雙紅會，兩隊班主同屬美資，也因早前同意加入歐超聯備受批評，傳出可能賣盤的消息。格拉沙家族自入主曼聯後，一直當紅魔是搖錢樹，球會債台高築，是曼聯被宿敵追上的原因之一。歐超聯風波後，有傳格拉沙家族想以40億鎊賣盤走人，而魔迷雙紅會賽前照示威。利物浦班主芬威集團（FSG）相對上較用心經營，但亦曾因加票價、參加歐超聯等事惹怒利迷。不過早前拒絕中東財團30億鎊收購，足證班主約翰亨利未如格拉沙家族般有離心，現急需洗脫污名重拾球迷信任。

美國商人馬琴格拉沙在2003年起開始增持當時已上市的曼聯，到2005年展開全面收購。不過跟曼城和車路士等球會被超級富豪收購有所不同，格拉沙是靠向銀行融資和借貸完成收購。最後他成功收購曼聯，並將紅魔私有化，曼聯亦由收購前是一間零負債年年賺大錢的上市公司，搖身一變成為一間欠債達五億鎊的球會，而據報單是支付格拉沙收購曼聯時的貸款和利息，曼聯至今已支付了10億鎊，而球會目前欠債，至少達4億5000萬鎊。

格拉沙利用財技收購曼聯，產生很多後遺症。首先，曼聯風光不再，特別在轉會市場上多有掣肘。雖然紅魔仍多次作出貴價收購，至今支付了14.5億鎊收購球員，但自費格遜於2013年夏天退休後，再無贏得英超冠軍。兩大名帥雲高爾和摩連奴任內和離去後都曾批評，管理層根本無提供足夠資金讓他們收購心儀的球員。另外，協助格拉沙收購曼聯的活華特成功上位，在費格遜退休後成為執行副主席，不少人認為他實要為紅魔沒落負起大部分責任。

曼聯2012年在紐約再上市，而馬琴格拉沙2014年逝世後，曼聯改為由他六名子女共同持有，並由兩名兒子祖爾格拉沙和艾維格拉沙任聯合會長。不過格拉沙家族「吸血鬼」本色不變，因為每年單是支付予他們的股息，已達2,000至3,000萬鎊，還未計六人在曼聯都有職位，球會要向他們支付薪水和其他福利。曼聯還成為他們的提款機，至今以貸款形式借了1,000萬鎊予他們。

不過今次歐超聯危機後，有傳格拉沙家族終有意放手。一來格拉沙家族長居美國，對球會日常運作根本漠不關心。二來有傳今次曼聯的出售價至少達40億鎊甚至更多，比他們父親當日的7.9億鎊購入價，至少有五倍以上盈利。加上自入主後備受批評，格拉沙家族或終願意離開奧脫福。

FSG則在2010年10月以3億鎊，從美籍班主希斯（Tom Hicks）和基列治（George Gillett）手中購入利物浦，而這個擁有美職棒波士頓紅襪的體育集團在2015年10月委任高普任主帥後，開始了蜜月期，先後贏得歐聯和英超冠軍。跟格拉沙家族大不同是，FSG入主利物浦以來，幾乎從未曾紅軍口袋中拿走一毛錢。三大領導人FSG主席亨利（John W Henry）、FSG總裁米克哥頓（Mike Gordon）和球會主席華拿（Tom Werner），據了解利物浦都不用付薪水予他們。

不過或因沒有玩弄財技，FSG更注重開源，所以除了今次想加入歐超聯外，入主後曾多次試圖推行些搵錢大計，希望增加收入，卻因此激怒球迷，高層還就不同事件多次道歉。例如利物浦曾試圖將16/17球季的球票價格加價31%至77鎊。消息一出，球迷強烈反對發起「77分鐘行動」，在球賽77分鐘時拉隊離場，結果亨利等三人要道歉和擱置加價的決定才能平息民憤。

2019年，FSG又忽發奇想，意圖將「Liverpool」註冊謀利，只是失敗而回。2020年疫情開始後，利物浦強逼200名員工放無薪假，事件曝光後被猛烈批評，結果收回決定。到了10月，利物浦又聯同曼聯，推出「Project Big Picture」，借球會陷於不景氣為理由，要求將現時英超20隊縮減至18隊、取消英聯盃以及社區盾，並且重新分配英超電視轉播費，還希望日後所有英超的決策，都會由九支在英超歷史最長的球會有話事權等，只是最終未有成事。難怪《每日郵報》在亨利就加入歐超聯道歉後，直言「空洞和可笑」，看來FSG要贏回各方信任，非要更努力不可。

兩隊班主比較

格拉沙家族

入主曼聯時間：2005年

收購曼聯價格：約7.9億英鎊

擁有其他美式運動隊伍：NFL坦帕灣海盜

家族估計總資產值：47億美元（未計算或會以40億鎊價錢出售曼聯）

芬威集團（FSG）

入主利物浦時間：2010年

收購利物浦價格：約3億英鎊

擁有其他美式運動隊伍：MLB波士頓紅襪、NASCAR車隊Roush Fenway Racing等

集團估計總資產值：73.5億美元

曼聯利物浦近10季最貴收購和聯賽排名

球季：20/21

曼聯排名：2

曼聯今季最貴收購/轉會費：雲迪碧克/3,510萬鎊

利物浦排名：6

利物浦今季最貴收購/轉會費：迪亞高祖達/4,023萬鎊

球季：19/20

曼聯排名：3

曼聯該季最貴收購/轉會費：哈利馬古利/7,830萬鎊

利物浦排名：1

利物浦該季最貴收購/轉會費：南野拓實/765萬鎊

球季：18/19

曼聯排名：6

曼聯該季最貴收購/轉會費：費特洛迪古斯/5,320萬鎊

利物浦排名：2

利物浦該季最貴收購/轉會費：艾利臣比加/5,625萬鎊

球季：17/18

曼聯排名：2

曼聯該季最貴收購/轉會費：盧卡古/7,623萬鎊

利物浦排名：4

利物浦該季最貴收購/轉會費：華基爾雲迪積克/7,619萬鎊

球季：16/17

曼聯排名：6

曼聯該季最貴收購/轉會費：普羅普巴/9,450萬鎊

利物浦排名：4

利物浦該季最貴收購/轉會費：沙迪奧文尼/3,708萬鎊

球季：15/16

曼聯排名：5

曼聯該季最貴收購/轉會費：安東尼馬迪爾/5,400萬鎊

利物浦排名：8

利物浦該季最貴收購/轉會費：賓迪基/4,185萬鎊

球季：14/15

曼聯排名：4

曼聯該季最貴收購/轉會費：迪馬利亞/6,750萬鎊

利物浦排名：6

利物浦該季最貴收購/轉會費：拉爾拉拿/2,790萬鎊

球季：13/14

曼聯排名：7

曼聯該季最貴收購/轉會費：桑馬達/4,026萬鎊

利物浦排名：2

利物浦該季最貴收購/轉會費：馬馬度沙高/1,710萬鎊

球季：12/13

曼聯排名：1

曼聯該季最貴收購/轉會費：尹佩斯/2,763萬鎊

利物浦排名：7

利物浦該季最貴收購/轉會費：祖阿倫/1,710萬鎊

球季：11/12

曼聯排名：2

曼聯該季最貴收購/轉會費：迪基亞/2,250萬鎊

利物浦排名：8

利物浦該季最貴收購/轉會費：達寧/2,052萬鎊

球季：10/11

曼聯排名：1

曼聯該季最貴收購/轉會費：比比/792萬鎊

利物浦排名：6

利物浦該季最貴收購/轉會費：安祖卡路爾/3,690萬鎊

資料來源：transfermarket

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