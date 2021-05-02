00:55更新

曼聯發出官方聲明，指經過與警方、英超賽會、奧脫福議會等討論後，基於今日的示威事件及安全考慮，曼聯對利物浦的英超賽事將會取消，現將會與英超賽會商討有關重賽日期。

曼聯的聲明續指，我們的球迷對曼聯充滿熱情，球會亦完全認同球迷的言論自由及和平示威的權利。不過，曼聯對部分破壞和平示威，令曼聯球迷、職員和警方陷入危險的行為感到遺憾，同時曼聯又感謝英國警方的支持。

原定英超「二哥」曼聯今場不敵利物浦，曼城即可以宣告重奪英超冠軍，然而周日這場「雙紅會」因曼聯球迷示威最終取消，意味曼城最快要等到曼聯下場聯賽落敗，或下周六英超曼城自己在主場擊敗車路士，才可落實封王。

23:55更新

英國傳媒報道，英國警方在奧脫福門外對示威者進行清場行動，並使用警棍拘捕部分示威者。據報原本和平的示威，後來演變成警民衝突，有示威球迷向警方投雜物，警方則以武力還擊。

據英媒報稱，目前曼聯與利物浦兩軍的球員仍留在酒店，故英超官網仍未有公佈「雙紅會」的實際開賽時間。

23:05更新

英超在官網宣佈，原定在當地時間4:30pm（即香港時間23:30）曼聯周日晚主場迎戰利物浦的「雙紅會」大戰，將不會準時上演。英超官網續指，奧脫福場內每個人的安全最為重要，暫時未有確實開賽時間，將會稍後再作更新。

22:49更新

據天空體育消息指，曼聯主場對陣利物浦的賽事將不會如期在當地時間4:30pm（香港時間11:30pm）上演，不過暫時仍未知道確切的開賽時間，另外又提到曼聯球員依然留在酒店的房間內。

22:38更新正選陣容

由於此前曼聯加入歐超聯引起眾多紅魔球迷不滿，直至周日的雙紅會賽前，又再次有過千位球迷聚集在奧脫福球場外進行「反格拉沙家族」的示威，有球迷就拉起「你可以買我們的球會，不過不能購買我們的靈魂及內心。」以及「不接受道歉」等標語。紅魔球迷除了在奧脫福外聚集之外，亦有數百位球迷在曼聯下榻的The Lowry Hotel外聚集，令到酒店的出入口被堵塞，假如球迷仍然不解散的話，預計曼聯要離開酒店將會有一定困難。

有奧脫福外示威的球迷突破保安防線，並且闖入奧脫福球場內施放煙霧彈，部份球迷不但在看台上示威外，亦有衝入草地並拆除角球旗。不過英超官方就表示未有球迷衝入更衣室內，有球迷就擔心稍後上演的雙紅會賽事會被取消，不過亦有部份球迷認為這是抗議活動的一種有效形式。基於目前除了球場以及曼聯下榻酒店也有曼聯球迷聚集的關係，現時紅魔隊巴依然留在The Lowry Hotel酒店外無法離開，至於場內就仍然有兩到三千名球迷未有離開。

有球迷闖入球場內打破奧脫福場邊的攝影器材，希望想阻止這場雙紅會的進行，亦都有在The Lowry Hotel場內聚集的球迷表示，他們會決定這場雙紅會何時進行，英國《天空體育》就表示這場雙紅會賽事依然會如期進行，只不過目前曼聯以及利物浦兩軍仍然未有到達奧脫福球場。

曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：甸恩軒達臣

後衞：雲比沙卡、域陀連迪路夫、哈利馬古尼、勞基梳爾

中場：麥湯米尼、費特洛迪古斯

中場：格連活特、般奴費南迪斯、保羅普巴

前鋒：拉舒福特

利物浦正選陣容（4-3-3）

門將：艾利臣比加

後衞：阿歷山大阿諾特、尼達利菲臘斯、奧辛卡巴克、安德魯羅拔臣

中場：堤亞高艾簡達拿、法賓奴泰華利斯、占士米拿

前鋒：穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼

--------------------------

周日英超重頭戲雙紅會，曼聯坐鎮奧脫福迎戰宿敵利物浦。上季勇奪聯賽冠軍的紅軍今季表現嚴重下滑，反而由蘇斯克查帶領的紅魔越踢越順。只不過上周六曼城輕取水晶宮後，今場曼聯落敗便可提早封王，但為保一絲爭標機會，相信紅魔在今場雙紅會大戰必會全力爭勝。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波