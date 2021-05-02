東京奧組委證實，新增六名曾協助進行聖火傳遞的工作人員確診感染Covid-19病毒，令與火炬接力相關的確診個案增至八宗。

東奧組委會發聲明指，上月27日聖火傳遞活動在鹿兒島舉行時，有六名協助交通管理的工作人員，事後被驗出對病毒呈陽性反應。聲明指，六名確診者均為男性，其中一人20多歲，其餘各人則為30餘歲，當中三人曾在奄美市當值，另外三人則在霧島工作，而他們執行職務時均有佩戴口罩。

上月較早時間，位於四國的香川縣與愛媛縣，亦各有一名與聖火傳遞相關人員染疫。東奧組委會再次提醒所有參與聖火傳遞的人士，必須遵守當局發出的防疫指引。

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