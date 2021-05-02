事隔九年，意甲冠軍終於易主！榜首的國際米蘭上周六作客以2:0擊敗克羅托內，只待周日阿特蘭大作客薩斯索羅未能全取三分，即可打破祖雲達斯在聯賽長達九年的壟斷。結果阿特蘭大周日只能作客1:1賽和薩斯索羅痛失兩分，最終國際米蘭如願以償，自2010年由摩連奴帶領獲得三冠王後，再一次嚐到意甲冠軍滋味，大批球迷立即湧到街上慶祝。

雖然上周六國際在擊敗克羅托內後，仍未正式落實封王，但一眾球員賽後已在更衣室及返回米蘭的隊巴上提前激情慶祝，不過國米將帥均紛紛表示，不會一起觀看周日阿特蘭大對薩斯索羅之戰。

結果這場影響國際能否提早奪冠的賽事，上半場22分鐘，薩斯索羅快翼謝利美保格接應長傳突破客軍防線，阿特蘭大門將高連尼隨即跑出禁區外撞跌對手，球證隨即向高連尼出示紅牌，令阿特蘭大要10人應戰。戰至32分鐘，阿特蘭大魯賓高辛斯一次左路入攝近門射入，令少踢一人的客軍意外領先1:0。

然而下半場50分鐘，阿特蘭大守將拉菲爾杜萊在禁區內撞跌咸特查奧爾，杜文尼高貝拉迪操刀12碼破網，助薩斯索羅追成1:1平手。戰至64分鐘，主隊文路爾盧卡迪利成功破網，但球證指有球員越位在先入球無效；75分鐘，薩斯索羅馬隆山度士在禁區內拉跌路爾斯梅利爾，球證直指12碼點兼向馬隆山度士出示紅牌，不過梅利爾主射12碼卻被主隊門將干斯基救出，尾段兩軍同樣十人應戰之下，均無法再增添比數，結果兩隊踢成1:1完場各得一分。

這個賽果亦意味榜首的國際米蘭，在聯賽還餘4輪情況下，領先次席的阿特蘭大13分，事隔11年重奪意甲冠軍，兼打破死敵祖雲達斯的意甲9連霸偉業。

連計今屆，國際米蘭球會史上獲得過19次意甲冠軍，當中05/06年因祖雲達斯陷「電話門」事件被勒令降班兼褫奪冠軍，由原本亞軍的國際米蘭頂上，結果該隊自06年曾創出意甲5連霸。然而自10年由摩連奴帶領國際米蘭史上首個三冠王意甲、意大利盃及歐聯冠軍後，翌季起國際開始步入衰退，前班主莫拉堤離開球會後，國際更長期被重回甲組的祖雲達斯力壓，對上一個錦標要數11年的意盃冠軍。幸近年獲內地財團蘇寧集團入主後，聘得教練干地及購入盧卡古等良將，最終在干地運籌帷幄下，終於重新成為意甲盟主。

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