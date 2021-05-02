理文今午在港超聯憑沙普夫、金承龍及基華尼頓各建一功，加上補時階段對手擺烏龍，以4:1反勝愉園，取得重要3分，出戰爭標組相當穩陣。

上場不敵標準流浪的理文，在深水埗運動場559名球迷面前，有列斯奧及金承龍等主力趕及傷癒復出，不過，有米基爾、查理史葛及羅拔奧度同時復出的愉園開賽5分鐘，便由查理史葛禁區外射入領先1:0。

理文失守後與愉園搏拳，兩隊各有入球機會，論威脅性，以愉園較大，可惜羅拔奧度於17分鐘射空門被理文隊長列斯奧及時護出；理文大難不死，到38分鐘，金承龍禁區內射門，但被愉園守門員屠俊翹擋出，沙普夫補中扳平1:1，但沙普夫入波後擬被踢傷被調離場，由荷西安祖入替。

愉園完半前仍有入球機會，可惜羅拔奧度及米基爾未能將機會轉化為入球，兩隊半場各一言和。易邊後，理文主導戰局，基華尼頓多次在左路起腳射門未能攻破愉園大門，到69分鐘，金承龍禁區內接應隊友傳送控定射入，助理文反先2:1。理文翼鋒基華尼頓在80分鐘門前執雞射成3:1。補時階段愉園守門員屠俊翹的烏龍球，令理文大勝4:1終場。

理文全取3分後，13戰18分排第4位，尚餘一場對晉鋒，躋身爭標組形勢相當樂觀；愉園再敗後，12戰9分排包尾。理文教練曾昭達賽後表示，出戰爭標組爭取明年亞洲賽資格是球隊今季餘下主要目標，取下這3分有助達標。愉園代教練潘文迪指出未能把握機會是輸波原因。足總上訴委員會周二開會處理愉園主教練鮑家耀被罰停賽10場的上訴。

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