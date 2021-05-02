周六車路士在主場以2:0擊敗富咸後，目前在英超保住前四的位置。自從1月份接任藍軍以來，杜曹帶領球隊出戰15場聯賽當中，其中有11場保持清白之身，這個成績亦令他成為了執教英超球隊首15場賽事當中，錄得最多不失球賽事的領隊，而且更打破前領隊摩連奴的紀錄。

過去這項紀錄同樣由車路士領隊所創造，史高拉利和摩連奴同樣在他們的首15場執教英超球隊賽事中10場保持不失，但如今已經被杜曹以11場打破這項紀錄。杜曹領軍的車路士，在聯賽9勝5和1負，當中更只失8球。目前球隊暫排在聯賽第四位外，更打入英足盃決賽和歐聯四強。

而對富咸一役中，球隊兩位德國前鋒同樣交出表現，夏維斯首次在英超梅開二度外，迪姆華拿雖然未有入球，但交出1次助攻的他，令他今季各項賽事創出10個入球和1次助攻的成績，是繼夏薩特12/13球季後，首個在車路士第一季交出「雙雙」表現的球員。

另外，賽事尾段杜曹換下美臣蒙特，令外界擔心這位22歲中場是因傷退下火線，但賽後杜曹就否認此子有傷：「軍醫沒有要求我把他換走，只是我看到他走路一拐一拐的，以防萬一才把他換下。」相信蒙特可如常在歐聯次回合鬥皇家馬德里中上陣。

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