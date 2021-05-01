周日西甲尾場上演褪色勁旅大戰，華倫西亞主場迎戰巴塞隆拿，今季華倫多名主力離隊下實力大不如前，現時僅位列中下游；巴塞上仗因輕敵被CF格蘭納達爆冷擊敗，錯失上榜首機會，要爭冠餘下五場比賽不容再失，今仗可睇高戰意十足的巴塞一線，讓一球/球半敲上盤。（球賽編號：星期日49；now611及632台明日3:00am直播）

上周四巴塞在魯營出戰西甲補賽，雖然23分鐘已靠美斯建功領先，但下半場中後段卻連失兩球，最終隊史首次主場不敵格蘭納達，更令進佔榜首的美夢破碎。誠然，上仗巴塞球員心態上明顯輕敵，被扳平之前其實出現多次機會拉開比數，惟被他們一一浪費之下，最終埋下伏線釀成敗局。

美斯基沙文漸見默契

上仗巴塞教練朗奴高文有多個位置作輪換，但擔正的沙治羅拔圖及烏姆迪迪同樣表現平平，今仗料會被達斯及基文迪朗格勒等取代。上仗被逐的朗奴高文雖然已獲球隊為其判罰作上訴（見另文），但今仗作壁上觀機會極大，幸料影響不大，畢竟經歷恥辱一敗後，可以預期巴塞眾將定積極求反彈。同時一對箭頭美斯及基沙文近期漸見默契，今仗料續擔正攻堅，勢在周末大戰馬德里體育會前取勝壯聲威。

華倫聯賽海鮮味濃

至於主場的華倫西亞上輪主場只能賽和榜末分子的艾拉維斯，現時距離降班區域有六分優勢，護級壓力未算太大。但球隊的近況認真一般，自從3月中擊敗格蘭納達後，球隊已經五場聯賽未嘗勝果，雖然當中曾摸和貝迪斯及皇家蘇斯達等實力分子，但卻不敵卡迪斯及奧沙辛拿等牌面較弱的隊伍，可見華倫今季相當「海鮮」。

雖然去年12月「蝙蝠軍團」曾作客2:2賽和巴塞，不過下半季巴塞改打3-5-2陣式之後戰力大幅提升，所以首循環交手的參考價值不大。球隊最近鬥其餘三隊爭冠球隊同樣吞敗，而且最少亦失兩球，今仗料主場仍難以阻擋巴塞來襲。

文：亨少